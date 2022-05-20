«РБ Спорт»: «Фиорентина» готова отдать Кокорина бесплатно любому клубу

Итальянская «Фиорентина» намерена предпринять попытки расстаться с нападающим команды Александром Кокориным.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свой источник, в предстоящее трансферное окно «Фиорентина» намерена отдать Кокорина бесплатно любому клубу, с которым форвард договорится о личном контракте.

Футболист в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мыслями о будущем Кокорина.