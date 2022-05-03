Кавазашвили высказался о будущем Кокорина в «Фиорентине»

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем российского нападающего Александра Кокорина, с которым «Фиорентина» намерена летом разорвать контракт.
Кавазашвили высказался о будущем Кокорина в «Фиорентине»
  • globallookpress.com
  • © Massimo Paolone/Keystone Press Agency

«Ему давно надо было уходить и не ждать, пока возраст будет по пяткам бить. И надо было находить команды, где бы он играл в основном составе», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у Кокорина были перед переездом в Италию хорошие предложения от команд, в которых он бы мог стать игроком основного состава. Кавазашвили добавил, что 31-летний форвард мог согласиться на предложение из Китая и заработать много денег.

«Думаю, что Карпин с целью воспитания возьмёт его в «Ростов» и он будет там играть. Всё в его руках. Жалко, что такой талант выпал из большого футбола», — заключил Кавазашвили.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв, в общей сложности, 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. 

Ранее сообщалось, что Кокорин сыграл впервые с 10 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить