Кавазашвили высказался о будущем Кокорина в «Фиорентине»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем российского нападающего Александра Кокорина, с которым «Фиорентина» намерена летом разорвать контракт.

«Ему давно надо было уходить и не ждать, пока возраст будет по пяткам бить. И надо было находить команды, где бы он играл в основном составе», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у Кокорина были перед переездом в Италию хорошие предложения от команд, в которых он бы мог стать игроком основного состава. Кавазашвили добавил, что 31-летний форвард мог согласиться на предложение из Китая и заработать много денег.

«Думаю, что Карпин с целью воспитания возьмёт его в «Ростов» и он будет там играть. Всё в его руках. Жалко, что такой талант выпал из большого футбола», — заключил Кавазашвили.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв, в общей сложности, 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин сыграл впервые с 10 января.