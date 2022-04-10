«Фиорентина» обыграла «Наполи», Кокорин сыграл впервые с 10 января

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«Фиорентина» в гостях переиграла «Наполи» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Фиорентина» обыграла «Наполи», Кокорин сыграл впервые с 10 января
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Игра, которая прошла в Неаполе, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Флоренции.

В составе «Фиорентины» мячи забили Николас Гонсалес (29-я минута), Нанитамо Иконе (66-я) и Артур Кабрал (72-я). У «Наполи» отличились Дрис Мертенс (58-я) и Виктор Осимхен (84-я).

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 86-й минуте встречи. Экс-футболист московского «Спартака» не отметился результативными действиями. Россиянин появился на поле во второй раз в 2022 году.

«Фиорентина» (53 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Наполи» (66) располагается на третьей позиции. Лидирует в Серии А «Милан» (67).

Ранее сообщалось, что «Милан» сыграл вничью с «Болоньей» в матче Серии А.

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