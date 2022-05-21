Черевченко о продаже пива на стадионах: это рекламный ход и финансовая поддержка клубов

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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» рассказал, как относится к продаже пива на футбольных матчах.
Черевченко о продаже пива на стадионах: это рекламный ход и финансовая поддержка клубов
  • РИА Новости

«К проблеме пива на стадионах спокойно отношусь, я к этому нейтрален. Будет пиво или нет — без разницы. Но во всей Европе, во всем мире оно разрешено. Это и рекламный ход, и финансовая поддержка клубов», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее Павел Погребняк поддержал идею продавать пиво на стадионах.

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