Черевченко о продаже пива на стадионах: это рекламный ход и финансовая поддержка клубов

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» рассказал, как относится к продаже пива на футбольных матчах.

«К проблеме пива на стадионах спокойно отношусь, я к этому нейтрален. Будет пиво или нет — без разницы. Но во всей Европе, во всем мире оно разрешено. Это и рекламный ход, и финансовая поддержка клубов», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее Павел Погребняк поддержал идею продавать пиво на стадионах.