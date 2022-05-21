Погребняк поддержал идею продавать пиво на стадионах

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк рассказал, как относится к продаже пива на российских стадионах.

«Положительно к этому отношусь! Отличная идея. На Западе есть пиво. Абсолютно поддерживаю эту инициативу», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» планируют продавать пиво на стадионе во время матча последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».