Гендиректор ФК СКА-Хабаровск считает неверным возможное решение о моратории на вылет из РПЛ

Генеральный директор клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев высказал мнение, что возможный мораторий на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) и последующая отмена стыковых матчей за право сыграть в элитном дивизионе будет обидным решением для клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Мы сейчас реально готовимся к стыкам, ждём эти матчи, я лично считаю, что больше команд — тоже хорошо, но тут не моя компетенция, надеюсь, примут правильное решение. Поймите, если расширят лигу, не факт, что будут стыковые матчи, а это вообще неправильно, мы прошли все ступени, нам будет очень обидно», — цитирует Кандалинцева ТАСС.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со СКА-Хабаровск, а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.

Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее было объявлено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ.