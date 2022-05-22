Гендиректор ФК СКА-Хабаровск считает неверным возможное решение о моратории на вылет из РПЛ
- РИА Новости
«Мы сейчас реально готовимся к стыкам, ждём эти матчи, я лично считаю, что больше команд — тоже хорошо, но тут не моя компетенция, надеюсь, примут правильное решение. Поймите, если расширят лигу, не факт, что будут стыковые матчи, а это вообще неправильно, мы прошли все ступени, нам будет очень обидно», — цитирует Кандалинцева ТАСС.
Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со СКА-Хабаровск, а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.
Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.
Ранее было объявлено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ.