Объявлено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил время начала стыковых матчей сезона-2021/22 между клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«СКА-Хабаровск» сыграет домашний матч с «Химками» 25 мая. Начало — в 12:30 мск. В тот же день в 17:30 мск «Оренбург» примет «Уфу».

Ответные матчи пройдут 28 мая. Начало игры в Химках запланировано на 14:00 мск. В Уфе матч начнется в 16:00 мск.

Напомним, что напрямую из РПЛ вылетели «Арсенал» и «Рубин», а прямые путёвки в элитный дивизион получили «Торпедо» и «Факел».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что РПЛ не будет расширяться до 18 команд в сезоне-2022/23.