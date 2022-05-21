«Матч ТВ»: РПЛ не будет расширяться до 18 команд в сезоне-2022/23

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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что Российская премьер-лига (РПЛ) не будет расширяться с 16 до 18 команд в сезоне-2022/23.
«Матч ТВ»: РПЛ не будет расширяться до 18 команд в сезоне-2022/23
  • РИА Новости

«В следующем сезоне в РПЛ будут выступать 16 команд. «Рубин» и «Арсенал» вылетают в ФНЛ, «Химки» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах со «СКА-Хабаровском» и «Оренбургом» соответственно», — заявил Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.

Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги.

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