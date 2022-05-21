Генеральный секретарь РФС категорически против расширения РПЛ до 18 команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент ФНЛ Александр Алаев высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я категорически против расширения до 18 команд. Если такое решение будет принято, надо экономически его обосновать. Расширение влечёт за собой большие изменения и повлияет на всю экосистему футбола», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Он подчеркнул, что без финансовых расчётов и предварительного анализа менять формат проведения чемпионата неприемлемо.

«Решение должно быть подготовленным, плюс заранее должны быть утверждены регламенты», — сказал Алаев.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал», занявшие по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно, могут сохранить прописку в РПЛ в случае расширения лиги.

Ранее сообщалось, что «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровском», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.