Генеральный директор «Рубина» надеется на расширение РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов выразил надежду на расширение Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень надеюсь, что исполком РФС примет решение о расширении. Команду пока не распускали», — передаёт слова Сайманова «Чемпионат».

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.

Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ.