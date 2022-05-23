Бригады Москалёва и Безбородова назначены на первые стыковые матчи между клубами ФНЛ и РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские бригады на первые стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«СКА-Хабаровск» сыграет домашний матч с «Химками» 25 мая. Начало — в 12:30 мск. Встреча доверена бригаде Владимира Москалёва.

В тот же день в 17:30 мск «Оренбург» начнёт матч с «Уфой». Игру рассудит бригада Владислава Безбородова.

Ответные матчи пройдут 28 мая. Начало игры в Химках запланировано на 14:00 мск. В Уфе матч начнётся в 16:00 мск.

Напомним, что напрямую из РПЛ вылетели «Арсенал» и «Рубин», а прямые путёвки в элитный дивизион получили «Торпедо» и «Факел».

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов выразил надежду на расширение РПЛ.