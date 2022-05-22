«РБ Спорт»: руководство РФС во главе с Дюковым выступает против расширения РПЛ

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Руководство Российского футбольного союза (РФС) выступает против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
«РБ Спорт»: руководство РФС во главе с Дюковым выступает против расширения РПЛ
  • РИА Новости

По информации «РБ Спорт», против реформы РПЛ высказался президент РФС Александр Дюков. Отмечается, что за расширение выступают только некоторые клубы чемпионата.

Казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со СКА-Хабаровск, а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Стыковые матчи должны пройти 25 и 28 мая.

Окончательное решение по расширению РПЛ будет принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) 24 мая.

Ранее было объявлено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ.

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