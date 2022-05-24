Дюков: «Газпром» не только финансирует «Зенит», но и помогает РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о влиянии «Газпрома» на российский футбол.

«Газпром» много делает не только финансирует «Зенит», но и помогает РПЛ. Матч ТВ продолжительное время является вещателем. Заключен серьёзный контракт. Также Газпром много делает для развития детско-юношеского футбола. У «Зенита» отличная академия. «Газпром» является спонсором ЮФЛ», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Он также сказал, что РФС в первую очередь должен думать об увеличении доходов, а вопрос источника не главный.

«Газпром» работает на рынке. Для этого он использует вопрос спонсорства и рекламы. Эти деньги могут уйти из футбола, но тогда уйдут в другие места. «Газпром» производит много различной продукции, это не только поставка газа населению», — добавил Дюков.

Ранее Дюков прокомментировал закрытие «Спартака-2».