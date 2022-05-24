Дюков о вхождении Крыма в РФС: есть несколько вариантов развития событий

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о нескольких сценариях развития с УЕФА по Крыму.

«Есть несколько сценариев развития событий. Мы исходим из того, что вопрос так или иначе будет решён. Этот сценарий базовый. Есть и другие, которые мы должны учитывать. Базовый сценарий — чтобы до конца года вопрос с УЕФА решился. Поэтому, говоря о Крыме, мы должны учитывать этот фактор. Есть различные факторы, которые надо рассматривать и после принимать решение. В течение восьми лет мы играли в еврокубках, и всех всё устраивало», — заявил Дюков на пресс-конференции.