«Надо пытаться донести свою точку зрения»: российские клубы подали апелляцию в CAS на отстранение от еврокубков УЕФА

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА об отстранении российских футбольных команд от еврокубков. Как считает спортивный юрист Анна Анцелиович, у клубов есть шансы донести свою точку зрения и выиграть дело. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков, в свою очередь, не верит, что CAS пойдёт навстречу и допустит коллективы до международных турниров.

«Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение УЕФА об отстранении российских футбольных команд от еврокубков в сезоне-2022/23.

Как сказано в заявлении армейцев, красно-синие рассчитывают на соблюдение спортивного принципа в решении данного вопроса. При этом подчёркивается, что команды запросили ускоренное рассмотрение дела.

«ПФК ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жёсткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — десять календарных дней», — сообщила пресс-служба на официальном сайте.

Выступил с обращением в связи с апелляцией в CAS и «Сочи». В клубе отметили, что действия против российских команд основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку футбол перестаёт быть доступным для всех.

«Выражаем искреннюю надежду, что решение CAS будет соответствовать спортивным ценностям, определённым УЕФА в рамках своей деятельности, и духу соревнований по футболу», — говорится в заявлении южан.

Как отметил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко, российские клубы будут пытаться использовать все варианты для возвращения в еврокубки.

«Считаю важным озвучить свою позицию. Посмотрим по результатам, что будет», — сказал функционер в интервью «Спорт-Экспрессу».

О ценностях и миссии УЕФА напомнили и в стане петербургского клуба, комментируя подачу апелляции.

«Футбольный клуб «Зенит» всегда руководствовался принципами миссии УЕФА, заложенными в уставе организации и призванными, следуя духу взаимоуважения, взаимопонимания и честной игры, исключать дискриминацию по политическим, религиозным, расовым и другим причинам», — говорится в официальном заявлении.

По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, у российских клубов есть шансы выиграть в суде. Надо отметить, что подобные прецеденты уже были: в настольном теннисе и санном спорте. Правда, решения принимал не CAS, а дисциплинарные комитеты международных федераций.

«Каждое дело индивидуально, иначе бы они просто штамповались под копирку. Предыдущие решения, в зависимости от того, с какой формулировкой они приняты. Если они будут совпадать с индивидуальным обстоятельством дела, то будут прецедентами. Всё-таки в CAS ориентируются на прецеденты, хотя официально говорят, что они не обязательны для них. Считаю, что нашим футбольным клубам есть смысл бороться. Всегда, когда ты недоволен решением, надо его обжаловать. Надо пытаться донести свою точку зрения до арбитров», — приводит слова Анцелиович РИА Новости.

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в свою очередь подчеркнул, что в клубах работают квалифицированные юристы, и если они решили обратиться в арбитражный суд, то видят возможности для положительного исхода.

«Если бы победа в CAS была невозможна, никто тогда не подавал бы протест. Как я уже говорил до этого, не вижу никаких правовых оснований для отстранения ни наших клубов, ни сборной. До сих пор никто не объяснил, в связи с чем это всё сделано. Если отстранение является наказанием, то почему оно происходит таким образом. Вопросов очень много по этим решениям. Если объективно рассмотрят вопрос об отстранении, тогда нет сомнений, что клубы будут допущены до еврокубков», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Однако представители футбольного сообщества не верят, что CAS пойдёт навстречу российским клубам. По словам почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, в ближайшее время отечественные коллективы не смогут выступать в Европе.

«Толка в этом никакого не будет. Решение исполкома УЕФА уже есть, что вы ещё хотите? Конечно, они, наверное, рассмотрят данный иск, но по итогу откажут, как это было и со сборной. Как бы это ни было обидно, реальность такова. Пока нас в еврокубках не будет. Клубы молодцы, что борются, у них это право точно есть. В очередной раз мы подчёркиваем своё несогласие с данным решением. Мы публично заявляем свою позицию. Это важно», — подчеркнул Колосков «РБ Спорт».

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой также положительно оценил подачу иска в Спортивный суд, однако не рассчитывает на возвращение в еврокубки.

«Думаю, что нет никаких надежд на положительный результат. Как это будет выглядеть? Две недели назад тебя гонят отовсюду, а сейчас ни с того ни с сего вернут? Что случилось или поменялось за эту неделю? После заявления Чеферина нас через неделю окончательно отовсюду исключили. Это их право, закон. Они решают, этому нужно подчиняться. Правильно, что наши клубы подают апелляции. За это не накажут, поэтому правильно. Надо цепляться и пытаться, а так, никакого продвижения, на данный момент, я не вижу», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал решение отечественных клубов «биться за своё счастье» и назвал его разумным. По мнению специалиста, в сложившихся обстоятельствах нужно использовать любую возможность, чтобы отстоять свои позиции.

«Я думаю, что это правильный подход крепких и уверенных в себе людей, серьёзное отношение к тому, что происходит сейчас вокруг этих команд и вообще вокруг футбола. Мы понимаем, что нас обложили со всех сторон, и это очень несправедливо в силу знакомого всем тезиса, что спорт — вне политики. Надо бороться до конца. Тем более Чеферин дал понять, что он сам переживает из-за того, что наши команды не участвуют в международных соревнованиях. Поэтому будем надеяться на позитивный результат», — сказал Игнатьев в беседе с RT.

Получают поддержку отечественные футболисты и из-за рубежа. Так экс-полузащитник подмосковного «Сатурна» Денис Халилович, ныне возглавляющий словенский «Копер», считает, что у российских клубов есть реальный шанс выиграть дело.

«Надеюсь, что CAS отменит решение УЕФА и допустит российские клубы до еврокубков. И думаю, что такой шанс реально существует. Даже если вероятность подобного исхода будет составлять всего один процент, нужно пробовать. Мне кажется, что российские клубы выиграют в CAS и их допустят до международных турниров. Мне не нравится, когда политика или какие-то другие посторонние вещи вмешиваются в спорт и влияют на решения», — цитирует Халиловича «РБ Спорт».