«Сочи» — об отстранении от еврокубков: действия УЕФА дискриминационны

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Руководство клуба Российской премьер-лиги «Сочи» назвало дискриминационным решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить клубы РПЛ от еврокубков.
«Сочи» — об отстранении от еврокубков: действия УЕФА дискриминационны
  • РИА Новости

«Действия против российских клубов основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку футбол перестает быть доступным для всех», — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

По мнению руководства черноморской команды, отстранение российских клубов и сборных от участия в европейских соревнованиях противоречит основополагающим принципам и задачам УЕФА.

«Это приводит к нарушению целостности футбольной экосистемы», — сообщается в пресс-релизе.

В «Сочи» выразили надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне примет справедливое решение по апелляции московских ЦСКА и «Динамо», а также петербургского «Зенита» и «Сочи» на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков.

Ранее бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал решение российских клубов подать апелляцию в CAS.

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