Чеферин — о санкциях против России: УЕФА пытается внести свой вклад в обеспечение мира

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в очередной раз прокомментировал решение организации не допускать российские клубы и национальные команды к участию в международных турнирах.

«Когда УЕФА применяет санкции, он пытается внести свой небольшой вклад в обеспечение мира на континенте. Это опасный прецедент, но в данном случае причина важнее всего остального. Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда игроки, тренеры и болельщики не могут ничего поделать со своей страстью и мечтами», — цитирует Чеферина Sport24.

Он также подчеркнул, что решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж было обусловлено обеспечением безопасности участников.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее Чеферин высказал мнение об изменении формата еврокубков на «швейцарскую систему».