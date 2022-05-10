Чеферин высказался о новом формате еврокубков

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение об изменение формата еврокубков на «швейцарскую систему».

«Сегодня УЕФА ясно показала, что мы полностью привержены уважению основных ценностей спорта и защите ключевого принципа открытых соревнований с квалификацией, основанной на спортивных заслугах, в полном соответствии с ценностями и моделью европейского спорта, основанной на солидарности», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

По его мнению, выбранный формат обеспечит правильный баланс, принесёт солидные доходы, которые можно будет распределять между клубами, лигами и массовым футболом на континенте, одновременно повышая привлекательность и популярность клубных соревнований.

«Таким образом, квалификация будет основываться исключительно на спортивных результатах, и мечта об участии останется у всех клубов», — заключил Чеферин.

На основном этапе каждая команда в ЛЧ и ЛЕ проведёт по восемь матчей, в Лиге конференций — по шесть. Восемь лучших команд будут напрямую выходить в 1/8 финала, а занявшие с 9-го по 24-е места выступят в 1/16 финала.

Ранее в УЕФА утвердили новый формат розыгрыша еврокубков с сезона-2024/25.