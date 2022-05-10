Чеферин высказался о новом формате еврокубков

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение об изменение формата еврокубков на «швейцарскую систему».
Чеферин высказался о новом формате еврокубков
  • AP

«Сегодня УЕФА ясно показала, что мы полностью привержены уважению основных ценностей спорта и защите ключевого принципа открытых соревнований с квалификацией, основанной на спортивных заслугах, в полном соответствии с ценностями и моделью европейского спорта, основанной на солидарности», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

По его мнению, выбранный формат обеспечит правильный баланс, принесёт солидные доходы, которые можно будет распределять между клубами, лигами и массовым футболом на континенте, одновременно повышая привлекательность и популярность клубных соревнований.

«Таким образом, квалификация будет основываться исключительно на спортивных результатах, и мечта об участии останется у всех клубов», — заключил Чеферин.

На основном этапе каждая команда в ЛЧ и ЛЕ проведёт по восемь матчей, в Лиге конференций — по шесть. Восемь лучших команд будут напрямую выходить в 1/8 финала, а занявшие с 9-го по 24-е места выступят в 1/16 финала.

Ранее в УЕФА утвердили новый формат розыгрыша еврокубков с сезона-2024/25.

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