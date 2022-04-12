«Что с нас взять?»: экс-футболиста сборной Украины Леоненко уволили с телеканала за слова о российских спортсменах

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко уволен с украинского телеканала «Футбол» за высказывание о российских спортсменах. В интервью после благотворительного матча он заявил, что атлеты ни в чём не виноваты и просто боятся высказывать своё мнение о спецоперации на Украине. Генеральный директор компании Александр Денисов назвал комментарий верхом цинизма и сообщил о завершении сотрудничества со специалистом. Депутат Госдумы РФ Николай Валуев произошедшему не удивился. По его мнению, события в соседнем государстве давно перестали быть логичными.

Экс-игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виктора Леоненко уволили с украинского телеканала «Футбол», где он работал комментатором, за слова о российских спортсменах. Произнесены они были после благотворительного матча в Киеве, в котором также принимали участие Александр Алиев, Артём Милевский, Олег Саленко, Андрей Богданов и Евгений Коновалов.

После встречи Леоненко, общаясь с журналистами, отметил, что не осуждает атлетов за молчание о ситуации на Украине. По мнению воспитанника тюменского футбола, который выступал и за московское «Динамо», а в 1992 году переехал в Киев, они просто опасаются высказывать своё мнение.

«Когда политики лезут в спорт, не только в мирную жизнь, то спорта уже нет. Российские спортсмены теперь только у себя дома будут играть. Не считаю, что спортсмены в чём-то виноваты. Что с нас взять?» — признался комментатор.

Позиция Леоненко многим на Украине не понравилась. В частности, недовольство в грубой форме высказали президент футбольного клуба «Руха» Григорий Козловский и бывший полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец. Последний и вовсе порекомендовал Леоненко покинуть страну вместе с главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу, который ранее осудил санкции в отношении российских спортсменов.

«Мой тебе совет: отправляйся за русским кораблём и не возвращайся никогда! И Луческу прихвати, он тоже вне политики», — возмущался Кополовец.

Руководство телеканала «Футбол» также не поддержало Леоненко. Однако озвучивать ему претензии лично никто не стал. Через пару дней после мероприятия генеральный директор компании Александр Денисов объявил об увольнении специалиста в социальных сетях.

«Все его высказывания в интервью — это лишь его позиция. Оправдывать молчание — за гранью цинизма. Канал «Футбол» после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко», — написал Денисов.

Впрочем, сам комментатор считает, что его увольнение связано вовсе не со словами в адрес российских спортсменов, а с массовыми сокращениями.

«Я бы хотел услышать это от него лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего, отмазка. На телеканале «Футбол» сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение.

Денисов придумал причину через интервью, хотя мог меня набрать и всё сказать. Я люблю открытость. Мы с ним общались два или три дня назад. Он мне тогда сказал то же самое: «Что ты там наговорил?» Об увольнении не было и речи.

В интервью я ничего такого не сказал. Я всегда себя контролирую. Я могу и сейчас это сказать. Любой нормальный человек понимает, что они ничего не решают», — отметил Леоненко в интервью FanDay.

При этом комментатор признался, что не держит ни на кого зла, и не исключил варианта возвращения на телеканал.

«Насчёт Денисова я просто сделаю выводы. Не забывайте, кто из нас великий: я, а не он! У меня на телеканале со всеми были дружеские отношения. У меня нет врагов», — добавил Виктор.

По мнению специалиста, без работы он не останется и, возможно, в ближайшее время начнёт сотрудничать непосредственно с футбольными клубами.

«Я точно не пропаду. Буду думать. Не удивлюсь, если мне уже сейчас начнут звонить насчёт работы. На телевидение пока не хочу. Скорее всего, я буду консультантом в клубе, и думаю, что не в одном», — поделился планами Леоненко.

В России увольнение комментатора не вызвало удивления. По словам депутата Госдумы Николая Валуева, все события на Украине уже давно не имеют здравого смысла.

«Хватит удивляться! Вы мне предлагаете обсуждать отсутствие логики? Запомните одну вещь: всё, что происходит на Украине (даже в этих мелочах), — нелогично!» — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Ранее из сборной Украины по фигурному катанию была исключена Анастасия Шаботова. Спортсменку отстранили накануне чемпионата мира в Монпелье, где она имела шансы принести национальной команде медаль. Девушку наказали за лайк поста Евгения Плющенко.

«Ни в коем случае не радуюсь тому, что происходит на Украине, но это неизбежная специальная операция. Всем мира, спасибо», — заявил в публикации двукратный олимпийский чемпион.