СЭ: сборные России и Ирана хотят провести товарищеский матч в июне

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Сборная России по футболу и национальная команда Ирана планируют провести товарищескую игру 2 июня.
СЭ: сборные России и Ирана хотят провести товарищеский матч в июне
  • globallookpress.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», место проведения встречи пока неизвестно, поскольку первоначально следует получить разрешение от ФИФА.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Также на территории России запретили проведение международных матчей. 

Ранее сообщалось, что УЕФА даст России ответ по заявке на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах до 15 апреля.

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