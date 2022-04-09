«РБ Спорт»: УЕФА даст России ответ по заявке на проведение ЧЕ в 2028 и 2032 годах до 15 апреля
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Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что, помимо России, в проведении турнира в 2028 году заинтересованы Турция, а также Англия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс с совместной заявкой, в 2032 году — Турция и Италия.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это, Российский футбольный союз подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
Ранее бывший нападающий «Динамо» словак Мартин Якубко прокомментировал идею подать заявки на проведение ЧЕ по футболу 2028 и 2032 годов в России.