«РБ Спорт»: УЕФА даст России ответ по заявке на проведение ЧЕ в 2028 и 2032 годах до 15 апреля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 15 апреля объявит список претендентов на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах.

Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что, помимо России, в проведении турнира в 2028 году заинтересованы Турция, а также Англия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс с совместной заявкой, в 2032 году — Турция и Италия.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это, Российский футбольный союз подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее бывший нападающий «Динамо» словак Мартин Якубко прокомментировал идею подать заявки на проведение ЧЕ по футболу 2028 и 2032 годов в России.