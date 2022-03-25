Якубко прокомментировал заявку России на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Бывший нападающий «Динамо» словак Мартин Якубко высказался об идее подать заявки на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов в России.

«Что касается заявки на проведение Евро, с этим будет тяжеловато. Конечно, очень жалко, что страдает футбол, что страдают спортсмены», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

По словам футболиста, подача заявки на проведение чемпионатов — зря потраченное время.

Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал желание России провести чемпионаты Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.