Джонсон — о желании России провести Евро-2028: это что-то за гранью сатиры

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал желание России провести чемпионаты Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

«Не могу поверить, что они действительно претендуют на это. Если какая-то футбольная организация захочет предоставить России право на проведение турнира, то это что-то за гранью сатиры», — цитирует Джонсона BBC.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. А также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это, Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, почему Россия подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.