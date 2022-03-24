Джонсон — о желании России провести Евро-2028: это что-то за гранью сатиры
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«Не могу поверить, что они действительно претендуют на это. Если какая-то футбольная организация захочет предоставить России право на проведение турнира, то это что-то за гранью сатиры», — цитирует Джонсона BBC.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. А также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это, Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
Ранее Андрей Аршавин рассказал, почему Россия подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.