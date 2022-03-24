Аршавин: если не будет политического вмешательства, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку
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- © Fran Santiago - UEFA
«Если не будет политического вмешательства, то думаю, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку. Шансы на это? Пока никаких, они призрачные», — цитирует Аршавина Sport24
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. А также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
Ранее сообщалось, что УЕФА проведёт срочное заседание по отклонению заявок России на ЧЕ 2028 и 2032 годов.