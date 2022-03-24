Аршавин: если не будет политического вмешательства, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, почему Россия подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

«Если не будет политического вмешательства, то думаю, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку. Шансы на это? Пока никаких, они призрачные», — цитирует Аршавина Sport24

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. А также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России. Несмотря на это Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее сообщалось, что УЕФА проведёт срочное заседание по отклонению заявок России на ЧЕ 2028 и 2032 годов.