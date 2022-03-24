УЕФА проведёт срочное заседание по отклонению заявок России на ЧЕ 2028 и 2032 годов
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Руководство УЕФА находится под большим давлением в связи с заявками Российского футбольного союза, сообщает The Telegraph.
РФС в крайний срок (23 марта) подал заявки на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. А также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России.
Ранее известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал подачу заявок РФС.