УЕФА проведёт срочное заседание по отклонению заявок России на ЧЕ 2028 и 2032 годов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести экстренное заседание, чтобы найти способ для отклонения заявок России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
УЕФА проведёт срочное заседание по отклонению заявок России на ЧЕ 2028 и 2032 годов
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Руководство УЕФА находится под большим давлением в связи с заявками Российского футбольного союза, сообщает The Telegraph.

РФС в крайний срок (23 марта) подал заявки на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. А также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России.

Ранее известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал подачу заявок РФС.

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