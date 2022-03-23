Уткин иронично отреагировал на заявку России на проведение Евро

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал идею подачи заявок на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 года в России.

«Вообще, конечно, это отличная новость — то, что РФС подал заявку на проведение Евро. Не знаю, кому это добавит оптимизма, но ведь это тончайший ход, ситуация win-win: или дадут, или посмеёмся», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин объявил, что Россия подаст заявки на проведение чемпионатов Евро-2028 и Евро-2032 по футболу.