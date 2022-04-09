Фанаты «Црвены Звезды» развернули на трибуне антинатовский флаг на матче Евролиги

Белградская «Црвена Звезда» на своей площадке нанесла поражение в матче 34-го тура баскетбольной Евролиги турецкому «Анадолу Эфес».

Игра, которая прошла в Белграде, завершилась со счётом 93:85 в пользу сербской команды.

Во время матча сербские фанаты развернули на трибуне флаг с перечеркнутыми эмблемами НАТО и Евросоюза. Также на протяжении всей игры болельщики скандировали: «Сербия! Россия!»

Напомним, что 3 апреля в Каунасе баскетболисты «Жальгириса» и судьи перед матчем держали баннер в цветах украинского флага. Игроки «Црвены Звезды» не стали поддерживать эту акцию.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на ситуацию с украинским флагом в матче Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом».