Фанаты «Црвены Звезды» развернули на трибуне антинатовский флаг на матче Евролиги

Короткая ссылка
Белградская «Црвена Звезда» на своей площадке нанесла поражение в матче 34-го тура баскетбольной Евролиги турецкому «Анадолу Эфес».
Фанаты «Црвены Звезды» развернули на трибуне антинатовский флаг на матче Евролиги
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла в Белграде, завершилась со счётом 93:85 в пользу сербской команды.

Во время матча сербские фанаты развернули на трибуне флаг с перечеркнутыми эмблемами НАТО и Евросоюза. Также на протяжении всей игры болельщики скандировали: «Сербия! Россия!»

Напомним, что 3 апреля в Каунасе баскетболисты «Жальгириса» и судьи перед матчем держали баннер в цветах украинского флага. Игроки «Црвены Звезды» не стали поддерживать эту акцию.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на ситуацию с украинским флагом в матче Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить