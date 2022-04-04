Журова прокомментировала отказ игроков «Црвены Звезды» держать украинский флаг

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на ситуацию с украинским флагом в матче Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом» (98:103 ОТ).

«Баскетболисты «Црвены Звезды», может, и не застали сами, но прекрасно знают, что происходило во время бомбардировки Югославии в 1999-м. Тогда, кроме России, их никто не поддержал. Остальные отвернулись, а в отношении спортсменов ввели санкции. Тогда это не рассматривали как вмешательство политики. Сейчас всё иначе. Поэтому обескураженные сербы закономерно задались вопросом: почему в 1999-м выходить с флагом было нельзя, а сейчас можно? В те годы подобные акции пресекались. Теперь ребят поставили перед фактом», — заявила Журова в интервью RT.

Напомним, что игра состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баннер в цветах украинского флага держали баскетболисты «Жальгириса» и судьи. Игроки «Црвены Звезды» не стали этого делать.

Ранее Митрович возмутился тем, что журналисты не осудили появление флага НАТО в матче Евролиги с «Жальгирисом».