Митрович возмутился тому, что журналисты не осудили флаг НАТО в матче Евролиги с «Жальгирисом»

Баскетболист «Црвены Звезды» Лука Митрович прокомментировал ситуацию с украинским флагом во время матча с «Жальгирисом» (98:103 ОТ) в Евролиге.

Митрович в своих социальных сетях поделился обращением литовского журналиста, который рассказывает, что болельщики «Жальгириса» размахивали флагом НАТО и Украины перед игроками «Црвены Звезды» и фанатами, скандируя оскорбительные обращения во время игры.

«А как насчёт этого?» — вопросительно обратился Митрович к журналистам в Twitter.

Он был возмущен тем, что журналисты умолчали об этом инциденте, акцентируя внимание на том, что баскетболисты проигнорировали акцию с флагом Украины.

Напомним, что игра состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баннер в цветах украинского флага держали баскетболисты «Жальгириса» и судьи. Игроки «Црвены Звезды» не стали этого делать.

Ранее баскетболист «Жальгириса» прокомментировал отказ игроков «Црвены Звезды» держать украинский флаг.