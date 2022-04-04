Баскетболист «Жальгириса» прокомментировал отказ игроков «Црвены Звезды» держать украинский флаг

Форвард «Жальгириса» Эдгарас Улановас прокомментировал ситуацию с украинским флагом во время матча литовской команды с «Црвеной Звездой» (103:98 ОТ) в Евролиге.

Перед игрой баннер в цветах украинского флага держали баскетболисты «Жальгириса» и судьи. Игроки «Црвены Звезды», этого делать не стали.

«Я не знаю, был ли это отказ самих игроков или это позиция клуба. Понятия не имею, что бы они ответили, если бы вы спросили каждого баскетболиста в отдельности», — цитирует Улановаса sportas.lt.

Он также отметил, что не хотел отвлекаться на посторонние вещи и отрываться эмоционально от матча, поддаваясь эмоциям.

«В перерыве я спросил у игроков «Црвены Звезды», не хотят ли они сказать что-нибудь об этом решении не держать флаг. Они ответили, что не хотят», — добавил Улановас.

Ранее американский баскетболист «Црвены Звезды» рассказал о решении не держать украинский флаг.