Американский баскетболист «Црвены Звезды» рассказал о решении не держать украинский флаг

Баскетболист «Црвены Звезды» Аарон Уайт сообщил, что его команде запретили держать украинский флаг с надписью Stop War перед началом матча Евролиги с «Жальгирисом» (98:103 ОТ).

«Всей нашей команде сказали не трогать флаг перед матчем. Я хотел бы пояснить, что не поддерживаю спецоперацию и хочу мира в нашем мире», — написал Уайт в Twitter.

Напомним, что игра состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баннер в цветах украинского флага держали баскетболисты «Жальгириса» и судьи. Игроки «Црвены Звезды», в которую входили и двое американцев, Уайт и Нейт Уолтерс, этого делать не стали.

Литовцы занимают 14-е место в турнирной таблице Евролиги, имея восемь побед и 20 поражений. «Црвена Звезда» идёт 11-й — 11 побед, 16 поражений.

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