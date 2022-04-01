Американская баскетболистка Стюарт высказалась об аресте Грайнер в России
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«Самое главное — это тот факт, что нам приходится отправляться туда. В этот раз это была Бриттни Грайнер, но на её месте мог оказаться кто угодно. Игроков WNBA нужно ценить в своей стране, и тогда им не придётся уезжать играть за границу», — цитирует Стюарт AP News.
Напомним, что Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.
Спортсменку остановили во время прохождения зелёного коридора. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.
Ранее баскетбольная федерация Швеции запретила форварду московского ЦСКА Юнасу Йеребко выступать за национальную команду.