Баскетболисту Йеребко запретили выступать за сборную Швеции после перехода в ЦСКА

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Баскетбольная федерация Швеции запретила новому форварду московского ЦСКА Юнасу Йеребко выступать за национальную команду.
Баскетболисту Йеребко запретили выступать за сборную Швеции после перехода в ЦСКА
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«Как игрок национальной сборной, вы являетесь представителем шведского баскетбола. После этого диалога мы, к сожалению, вынуждены прийти к выводу, что для Юнаса Йеребко нет условий представлять сборную Швеции по баскетболу», — говорится в заявлении Баскетбольной федерации Швеции.

Также сообщается, что Фредрик Юламо, генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола, в среду поговорил с Юнасом о его выборе играть в России и заявил, что это прямо противоречит ценностям федерации и чёткой позиции по вопросу России.

Напомним, что ЦСКА 30 марта объявил о трансфере Йеребко. 35-летний шведский баскетболист подписал контракт с армейским клубом до конца сезона-2021/22.

Йеребко ранее выступал в клубах Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее в Шведской федерации баскетбола назвали удивительным решение Жеребко перейти в ЦСКА.

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