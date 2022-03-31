Баскетболисту Йеребко запретили выступать за сборную Швеции после перехода в ЦСКА

Баскетбольная федерация Швеции запретила новому форварду московского ЦСКА Юнасу Йеребко выступать за национальную команду.

«Как игрок национальной сборной, вы являетесь представителем шведского баскетбола. После этого диалога мы, к сожалению, вынуждены прийти к выводу, что для Юнаса Йеребко нет условий представлять сборную Швеции по баскетболу», — говорится в заявлении Баскетбольной федерации Швеции.

Также сообщается, что Фредрик Юламо, генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола, в среду поговорил с Юнасом о его выборе играть в России и заявил, что это прямо противоречит ценностям федерации и чёткой позиции по вопросу России.

Напомним, что ЦСКА 30 марта объявил о трансфере Йеребко. 35-летний шведский баскетболист подписал контракт с армейским клубом до конца сезона-2021/22.

Йеребко ранее выступал в клубах Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее в Шведской федерации баскетбола назвали удивительным решение Жеребко перейти в ЦСКА.