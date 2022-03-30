В Шведской федерации баскетбола назвали удивительным решение Жеребко перейти в ЦСКА

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола Фредрик Юламо прокомментировал переход форварда Йонаса Жеребко в московский ЦСКА.
В Шведской федерации баскетбола назвали удивительным решение Жеребко перейти в ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Понятно, что момент принятия этого решения, мягко говоря, удивителен. Мне нужно поговорить с Йонасом и выслушать его мысли. Мы осуждаем действия России на Украине, но мы не участвуем в контрактах наших игроков», — цитирует Юмало Aftonbladet.

ЦСКА 30 марта объявил о трансфере Жеребко. 35-летний шведский баскетболист подписал контракт с армейским клубом до конца сезона-2021/22.

Жеребко ранее выступал в клубах Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить