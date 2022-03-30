В Шведской федерации баскетбола назвали удивительным решение Жеребко перейти в ЦСКА

Генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола Фредрик Юламо прокомментировал переход форварда Йонаса Жеребко в московский ЦСКА.

«Понятно, что момент принятия этого решения, мягко говоря, удивителен. Мне нужно поговорить с Йонасом и выслушать его мысли. Мы осуждаем действия России на Украине, но мы не участвуем в контрактах наших игроков», — цитирует Юмало Aftonbladet.

ЦСКА 30 марта объявил о трансфере Жеребко. 35-летний шведский баскетболист подписал контракт с армейским клубом до конца сезона-2021/22.

Жеребко ранее выступал в клубах Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ.