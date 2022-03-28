ЦСКА одержал седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА на своей площадке переиграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 80:72 в пользу армейской команды.

В составе ЦСКА самым результативным стал Алексей Швед, который записал на свой счёт 26 очков. У «Нижнего Новгорода» Михаил Кулагин набрал 20 очков.

ЦСКА лидирует в турнире. «Нижний Новгород» располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что американец Джерон Джонсон подписал контракт с баскетбольным клубом УНИКС из Казани.