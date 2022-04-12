Экс-игрока сборной Украины Леоненко уволили с телеканала за слова о российских атлетах

Директор украинских телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов рассказал о прекращении сотрудничества с бывшим футболистом киевского и московского «Динамо» Виктором Леоненко из-за слов о российских спортсменах.

Об этом Денисов написал в своих соцсетях.

После благотворительного матча Леоненко признался, что не осуждает российских спортсменов, которые не высказываются по поводу ситуации на Украине, отметив, что атлеты являются мирными людьми и не хотят нести ответственность за свою позицию, высказанную СМИ.

Денисов же выразил мнение, что слова проработавшего десять лет на канале Леоненко находятся за «пределом цинизма».

Леоненко с 1992-го по 1996-й год выступал за сборную Украины по футболу.

Ранее сообщалось, что двух украинских шахматисток исключат из ЛОШФ из-за отказа подписать письмо против России.