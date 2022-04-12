Экс-игрока сборной Украины Леоненко уволили с телеканала за слова о российских атлетах
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Об этом Денисов написал в своих соцсетях.
После благотворительного матча Леоненко признался, что не осуждает российских спортсменов, которые не высказываются по поводу ситуации на Украине, отметив, что атлеты являются мирными людьми и не хотят нести ответственность за свою позицию, высказанную СМИ.
Денисов же выразил мнение, что слова проработавшего десять лет на канале Леоненко находятся за «пределом цинизма».
Леоненко с 1992-го по 1996-й год выступал за сборную Украины по футболу.
Ранее сообщалось, что двух украинских шахматисток исключат из ЛОШФ из-за отказа подписать письмо против России.