Двух украинских шахматисток исключат из ЛОШФ из-за отказа подписать письмо против России

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Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались поставить подпись под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) с требованием отстранить российских и белорусских спортсменов.
Двух украинских шахматисток исключат из ЛОШФ из-за отказа подписать письмо против России
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Как сообщается на сайте областной федерации, по этой причине принято решение прекратить сотрудничество с сёстрами.

Члены ЛОШФ составили письмо с призывом рассмотреть вопрос об исключении России и Белоруссии из Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), а также об отставке россиянина Аркадия Дворковича с поста президента ФИДЕ.

Напомним, что 21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила россиянина Сергея Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин считает, что российский гроссмейстер Сергей Карякин имеет шансы оспорить решение комиссии по этике ФИДЕ об отстранении от соревнований и попасть на турнир претендентов.

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