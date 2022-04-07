Шахматная федерация Москвы: у Карякина есть шансы оспорить своё отстранение

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Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин считает, что российский гроссмейстер Сергей Карякин имеет шансы оспорить решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) об отстранении от соревнований и попасть на турнир претендентов.
Шахматная федерация Москвы: у Карякина есть шансы оспорить своё отстранение
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«Я считаю, раз апелляцию подали, то однозначно шансы есть. Если смотреть со спортивной точки зрения, то непонятно, за что его дисквалифицировали. Ясно, что это чистая политика, полное безобразие. Я не уверен, что у ФИДЕ вообще есть такие полномочия», — цитирует Смагина ТАСС.

По его мнению, ФИДЕ имеет право наложить санкции на шахматную федерацию любой страны, но не может дисквалифицировать отдельно взятого гроссмейстера за его высказывания.

«Почему ФИДЕ дисквалифицирует человека, который не входит в организацию, мне непонятно», — добавил он.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов 6 апреля сообщил, что апелляция на отстранение от участия в соревнованиях Карякина подана в ФИДЕ и Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее российский шахматист Карякин не исключил, что его могут отстранить от участия в соревнованиях пожизненно. 

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