Карякин — о санкциях ФИДЕ: не исключаю, что меня хотят отстранить пожизненно

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин допускает, что его дисквалификация от турниров под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ) может пролиться гораздо дольше.
Карякин — о санкциях ФИДЕ: не исключаю, что меня хотят отстранить пожизненно
  • РИА Новости

«Позиция официальных представителей такая, что меня не просто хотят отстранить на полгода, это только цветочки. На самом деле они хотят пролонгировать этот срок. Не исключаю, что хотят его сделать пожизненным. Поэтому мы это всё должны обозначить, а дальше — как суд решит», — приводит слова Карякина РИА Новости.

Он добавил, что апелляция будет подана в ближайшее время. По словам гроссмейстера, скорее всего, жалоба будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS).

21 марта комиссия по этике ФИДЕ отстранила российского гроссмейстера от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения военной спецоперации на Украине.

Ранее Карякин отреагировал на исключение семикратной чемпионки мира по шашкам Тамары Тансыккужиной из мирового рейтинга FMJD.

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