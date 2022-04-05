Карякин дал совет шашистке Тансыккужиной, которую исключили из мирового рейтинга

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на исключение российской шашистки Тамары Тансыккужиной из мирового рейтинга FMJD.
Карякин дал совет шашистке Тансыккужиной, которую исключили из мирового рейтинга
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«Наши ситуации с Тамарой похожи: мы отстранены. Я буду подавать апелляцию на этой неделе. Понятно, что шансы не очень большие. Что касается совета Тамаре, то я понимаю: для каждого спортсмена это удар, очень неприятно. Желаю ей сил, нам нужно продолжать делать своё дело, тренироваться», — цитирует Карякина «Чемпионат».

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина была исключена из мирового рейтинга президентом Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцеком Павлицким.

Ранее Тамара Тансыккужина прокомментировала своё исключение из рейтинга FMJD.

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