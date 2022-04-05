Тансыккужина прокомментировала своё исключение из рейтинга FMJD

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Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала исключение из мирового рейтинга, осуществлённое президентом Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцеком Павлицким.
Тансыккужина прокомментировала своё исключение из рейтинга FMJD
  • Gettyimages.ru

«Была запущена петиция, чтобы меня дисквалифицировали. Там незначительная поддержка была... фактически через поставленных людей, а потом меня просто убрали из рейтинга без объяснения причин», — цитирует Тансыккужину «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что получила уведомление об отстранении на почтовый адрес. По мнению шахматистки, такое письмо нельзя считать официальным.

Ранее в Госдуме отреагировали на исключение Тансыккужиной из мирового рейтинга.

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