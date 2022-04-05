Тансыккужина прокомментировала своё исключение из рейтинга FMJD

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала исключение из мирового рейтинга, осуществлённое президентом Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцеком Павлицким.

«Была запущена петиция, чтобы меня дисквалифицировали. Там незначительная поддержка была... фактически через поставленных людей, а потом меня просто убрали из рейтинга без объяснения причин», — цитирует Тансыккужину «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что получила уведомление об отстранении на почтовый адрес. По мнению шахматистки, такое письмо нельзя считать официальным.

Ранее в Госдуме отреагировали на исключение Тансыккужиной из мирового рейтинга.