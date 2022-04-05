Тансыккужина прокомментировала своё исключение из рейтинга FMJD
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«Была запущена петиция, чтобы меня дисквалифицировали. Там незначительная поддержка была... фактически через поставленных людей, а потом меня просто убрали из рейтинга без объяснения причин», — цитирует Тансыккужину «Спорт-Экспресс».
Она добавила, что получила уведомление об отстранении на почтовый адрес. По мнению шахматистки, такое письмо нельзя считать официальным.
Ранее в Госдуме отреагировали на исключение Тансыккужиной из мирового рейтинга.