В Госдуме отреагировали на исключение Тансыккужиной из мирового рейтинга

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на исключение российской шашистки Тамары Тансыккужиной из мирового рейтинга.
В Госдуме отреагировали на исключение Тансыккужиной из мирового рейтинга
  • РИА Новости

«Совершенно отвратительное и одностороннее поведение FMJD в лице её президента. Мы все помним эти позорные истории, когда нашу Тамару Тансыккужину лишали флага страны во время соревнований, попросту издевались», — цитирует депутата пресс-служба Свищёва.

Он добавил, что обращаться подобным образом с заслуженными спортсменами неприемлемо. По его мнению, таким образом федерация ставит крест на своей самостоятельности.

Всемирная федерация шашек (FMJD) отстранила семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину от участия в международных соревнованиях и исключила её из мирового рейтинга.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал слова чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об отстранении Сергея Карякина от участия в международных турнирах.

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