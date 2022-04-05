Губерниев: в международном спорте по отношению к России очевидно биполярное расстройство

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в международных турнирах.



«Меня удивляет, что горячие головы, в том числе Международный союз биатлонистов (IBU), торопятся отстранить всех наших, но при этом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) наши хоккеисты выступают, российские борцы продолжают бороться. Здесь совершенно очевидно биполярное расстройство», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что, если бы было больше мнений, как у поддержавшего Карякина Карлсена, от других влиятельных спортсменов, то отношение к россиянам в мире изменилось бы в лучшую сторону.

«Карлсену скажем спасибо, раз он так говорит. Но сути дела это заявление всё равно не меняет — Карякин не выступает, биатлонисты и другие спортсмены — тоже. Так что ситуация сейчас трудная, и в ближайшее время она не разрешится», — заключил Губерниев.

Карлсен заявил, что сомневается в правильности отстранения российского шахматиста Карякина от турниров за своё мнение.

Напомним, что Карякин получил шестимесячную дисквалификацию 21 марта 2022 года по причине политических высказываний.

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