Губерниев: в международном спорте по отношению к России очевидно биполярное расстройство

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об отстранении российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия в международных турнирах.
Губерниев: в международном спорте по отношению к России очевидно биполярное расстройство
  • РИА Новости


«Меня удивляет, что горячие головы, в том числе Международный союз биатлонистов (IBU), торопятся отстранить всех наших, но при этом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) наши хоккеисты выступают, российские борцы продолжают бороться. Здесь совершенно очевидно биполярное расстройство», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что, если бы было больше мнений, как у поддержавшего Карякина Карлсена, от других влиятельных спортсменов, то отношение к россиянам в мире изменилось бы в лучшую сторону.

«Карлсену скажем спасибо, раз он так говорит. Но сути дела это заявление всё равно не меняет — Карякин не выступает, биатлонисты и другие спортсмены — тоже. Так что ситуация сейчас трудная, и в ближайшее время она не разрешится», — заключил Губерниев.

Карлсен заявил, что сомневается в правильности отстранения российского шахматиста Карякина от турниров за своё мнение.

Напомним, что Карякин получил шестимесячную дисквалификацию 21 марта 2022 года по причине политических высказываний.

Ранее Губерниев рассказал, какой спорт считает номером один в России.

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