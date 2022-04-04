Губерниев заявил, что биатлон популярнее, чем футбол и хоккей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какой спорт считает номером один в России.

«Спорт номер один? Сложно сравнивать. Если говорить о финале хоккейной Олимпиады или футбольных матчей сборной, то футбол — спорт номер один во все времена. Но если анализировать средние рейтинги внимания и любви за год, то на первый план выходят биатлон и фигурное катание. Ещё подтягиваются лыжи», — цитирует Губерниева Sport24.

По мнению комментатора, национальные чемпионаты по футболу и хоккею обсуждает меньшее количество людей, чем биатлон. Он добавил, что у громких матчей меньше рейтинг, чем у соревнований по биатлону. Он отметил, что так быть не должно.

«Как бы я ни любил биатлон, но футбол должен в этом плане выигрывать. А он не выигрывает… Может, дело в комментаторах?» — добавил Губерниев.

Напомним, что 2 апреля состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» на стадионе «РЖД Арена», оно завершилось победой хозяев со счётом 1:0. На 85-й минуте встречи мяч забил Вильсон Изидор.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит бросание снежков на поле болельщиками «Локомотива».