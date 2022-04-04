Губерниев заявил, что биатлон популярнее, чем футбол и хоккей

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какой спорт считает номером один в России.
Губерниев заявил, что биатлон популярнее, чем футбол и хоккей
  • РИА Новости

«Спорт номер один? Сложно сравнивать. Если говорить о финале хоккейной Олимпиады или футбольных матчей сборной, то футбол — спорт номер один во все времена. Но если анализировать средние рейтинги внимания и любви за год, то на первый план выходят биатлон и фигурное катание. Ещё подтягиваются лыжи», — цитирует Губерниева Sport24.

По мнению комментатора, национальные чемпионаты по футболу и хоккею обсуждает меньшее количество людей, чем биатлон. Он добавил, что у громких матчей меньше рейтинг, чем у соревнований по биатлону. Он отметил, что так быть не должно.

«Как бы я ни любил биатлон, но футбол должен в этом плане выигрывать. А он не выигрывает… Может, дело в комментаторах?» — добавил Губерниев.

Напомним, что 2 апреля состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» на стадионе «РЖД Арена», оно завершилось победой хозяев со счётом 1:0. На 85-й минуте встречи мяч забил Вильсон Изидор.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит бросание снежков на поле болельщиками «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить