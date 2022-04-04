КДК РФС рассмотрит бросание снежков на поле болельщиками «Локомотива»

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании рассмотрят бросание посторонних предметов на поле болельщиками московского «Локомотива» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» (1:0).
КДК РФС рассмотрит бросание снежков на поле болельщиками «Локомотива»
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«Мы сформировали повестку заседания в среду. По матчу «Локомотива» и «Спартака» мы будем рассматривать скандирование болельщиками хозяев ненормативной лексики, а также бросание на поле посторонних предметов, в частности снежков», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Он добавил, что комитет рассмотрит и другие спорные моменты в матчах 23-го тура РПЛ.

Напомним, что 2 апреля состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» на стадионе «РЖД Арена», а завершилось оно победой хозяев со счётом 1:0. На 85-й минуте встречи мяч забил Вильсон Изидор.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

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