Бышовец: у «Динамо» есть шансы на чемпионство, но нет права на ошибку

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я думаю, что интрига сохраняется. Я думаю, что у «Динамо» шансы есть, но возможности и уровень «Зенита», конечно же, выглядят предпочтительнее. Последние матчи сезона, конечно же, здесь многое определят. Права на ошибку у «Динамо» нет», — цитирует Бышовца Rusfootball.

По итогам 23-го тура чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Динамо» — на второй позиции (46 очков). ЦСКА — третий (43 очка).

Ранее Мелкадзе заявил, что не испытывает радости от того, что «Спартак» низко расположился в турнирной таблице РПЛ.