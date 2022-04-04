Унижали по национальному признаку: сербских баскетболистов подвергли оскорблениям в Литве за отказ держать флаг Украины

Матч регулярного чемпионата Евролиги между «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой» оказался омрачён громким скандалом. Баскетболисты белградской команды перед началом встречи отказались принять участие в акции организаторов и взять в руки баннер в цветах украинского флага с надписью Stop war. После этого они подверглись жёсткому давлению трибун: местные фанаты скандировали проклятия в их адрес, оскорбляли Сербию, а также демонстрировали флаги НАТО и Украины. «Црвена Звезда» сообщила, что за несколько дней до матча уведомила организаторов, что игроки клуба не будут участвовать в акциях с использованием плакатов в цветах флага любой страны. В клубе назвали произошедшее в Каунасе политическим спектаклем и призвали руководство Евролиги наказать виновных в «явно подготовленных инцидентах», травле команды, болельщиков и страны во время игры.

Демонстрация флага НАТО

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между литовским «Жальгирисом» и сербской «Црвеной Звездой» болельщики ждали с большим интересом, ведь очные встречи этих команд, как правило, получаются яркими. К тому же хозяева намеревались взять реванш за прошлогоднее поражение в Белграде.

На этот раз игра получилась интересной, а победитель был определён только в овертайме. Но, к сожалению, после финальной сирены все в основном обсуждали разгоревшийся политический скандал. Начало ему положила предматчевая акция организаторов. Они предложили баскетболистам взять в руки баннер в цветах украинского флага с надписью Stop war («Остановите войну»).

Если хозяева и судейская бригада согласились на это, то гости отказались, что вызвало гневную реакцию у местных фанатов, которые освистали игроков сербского клуба. Это положило начало настоящей обструкции, которой подверглись белградцы.

Литовские болельщики на протяжении всей встречи скандировали в их адрес оскорбления. Более того, некоторые развернули на трибунах флаги Украины и НАТО. Также они скандировали приветствия, используемые украинскими националистами.

Досталось и немногочисленной группе поддержки сербского коллектива. Перед стартом овертайма фанаты «Жальгириса» попытались спровоцировать их. На секторе едва не произошла потасовка. Полицейским пришлось увести болельщиков гостей со стадиона и отправить в аэропорт. В итоге матч закончился победой каунасцев — 103:98.

После финальной сирены обсуждение произошедшего продолжилось с участием баскетболистов и тренеров обеих команд. Наставник «Црвены Звезды» Деян Радонич не стал отвечать на соответствующие вопросы журналистов и лишь выразил надежду на установление мира на Украине. А вот его коллега Юре Здовц предположил, почему оппоненты решили проигнорировать акцию Евролиги.

«Я не в том положении, чтобы давать комментарии. Спорт остаётся спортом. У каждого есть своё мнение. Но, думаю, личное мнение игроков иное. Указания о необходимых действиях исходят сверху», — заявил специалист.

В свою очередь, форвард «Жальгириса» Эдгарас Улановас рассказал, как пытался в перерыве пообщаться с соперниками на эту тему, но они отказались. А нападающий Паулюс Янкунас посетовал, что баскетболисты сербской команды живут в «другом мире» и видят ситуацию иначе.

Пожалуй, жёстче всех высказался легендарный литовский баскетболист и тренер Шарунас Ясикявичюс, который сейчас работает в «Барселоне». Он назвал Россию страной-агрессором и выступил против возвращения отечественных клубов в Евролигу. По его словам, литовцы постоянно ощущают исходящую от соседа угрозу, а потому не могут спокойно наблюдать за развитием событий на Украине.

Игроки «Црвены Звезды» не оставили произошедшее без комментариев. Так, Лука Митрович в социальных сетях поделился постом литовского журналиста о том, что местные болельщики размахивали флагом НАТО перед гостями, и призвал порталы Eurohoops и Sportando обратить внимание на это. Поддержал его защитник «Панатинаикоса» Неманья Недович, который отметил, что подобное не должно происходить на матчах Евролиги.

Другую точку зрения выразил американский форвард белградцев Аарон Уайт, ранее выступавший за «Жальгирис». По его словам, баскетболистам было дано указание не прикасаться к баннеру. Спортсмен заверил, что выступает за мир во всём мире. Его заявление осталось непонятым уже поклонниками «Црвены Звезды». Фанатское объединение «Делие Север» в своих социальных сетях назвало поведение спортсмена из США позорным и призвало его «паковать чемоданы».

Позднее «Црвена Звезда» выступила с официальным заявлением. В пресс-службе клуба сообщили, что за несколько дней до игры уведомили руководство Евролиги и «Жальгириса», что не будут принимать участие в акциях с использованием плакатов в цветах флага любого государства, поскольку таким образом игроки будут участвовать в манипуляции и политизации лозунга «Остановите войну».

«К большому сожалению, наша просьба не разворачивать баннер, который не является нейтральным, не была удовлетворена, возможно, под чьим-то давлением, и всё после этого было политическим спектаклем, а не спортом и серьёзно нарушило основные принципы Евролиги и баскетбола», — цитирует РИА Новости заявление клуба.

Там добавили, что Аарон Уайт, как и другие игроки и сотрудники «Црвены Звезды» действовали в соответствии с решением высших органов клуба. В пресс-службе белградцев призвали всех не осуждать американца и не вмешиваться в политику. От Евролиги в клубе ждут безотлагательной реакции и адекватного наказания за нарушение основных принципов и устава турнира, а также наказания виновных в «явно подготовленных инцидентах», травле команды, болельщиков и страны во время прошедшей игры.

«Какое отношение «Жальгирис» и «Црвена Звезда» имеют к России и Украине?»

В России грандиозный скандал, разгоревшийся в Литве, также не остался без внимания. По мнению олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой, белградцы отказались участвовать в акции Евролиги, в частности, из-за бомбардировок Югославии в 1999-м.

«Тогда, кроме России, их никто не поддержал. Остальные отвернулись, а в отношении спортсменов даже ввели санкции. Это не рассматривалось как вмешательство политики. Сейчас всё иначе. Поэтому обескураженные сербы закономерно задались вопросом: почему в 1999-м выходить с флагом было нельзя, а сейчас можно? В те годы подобные акции пресекались. Теперь ребят поставили перед фактом», — объяснила Журова.

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Она также подчеркнула, что спортсмены в принципе не должны принимать участие в подобного рода мероприятиях.

«Я, например, считаю, не следовало их принуждать преклонять колени в рамках акции Black Lives Matter. Почему это должны делать люди, не имеющие к ситуации никакого отношения? Сейчас тоже создаётся повод для разделения атлетов. Считаю, всем спортивным организациям следует собраться и принять решение о невмешательстве политиков и государств в свою деятельность. Пусть люди выходят и соревнуются. Какое отношение «Жальгирис» и «Црвена Звезда» имеют к России и Украине?» — задалась вопросом депутат.

В свою очередь, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов вспомнил, что ему неоднократно приходилось выходить на площадку в Литве, но ничего подобного там не происходило.

«Мы всю жизнь играли с «Жальгирисом». Я сто раз приезжал туда, а они к нам. Получались жёсткие отличные матчи, но при этом литовцы оставались прекрасными спортсменами. А во времена СССР никакого разделения вообще не существовало. Мы все были одним народом. Помню, в 1984-м, когда мне было 16 лет, с удивлением узнал, что Арвидас Сабонис, оказывается, литовец. Просто мы все жили в одной стране и были советскими людьми», — отметил Носов.

По его мнению, сейчас спортсмены в целом и баскетболисты в частности вынуждены страдать из-за давления на них по политическим мотивам.

«Сербы всегда будут выступать за Россию. Огромная благодарность игрокам «Црвены Звезды», что не пошли на поводу у организаторов. В любом случае баскетболистов политика касаться не должна. Они не отвечают за принимаемые властями стран решения. Все знают, что спорт должен оставаться вне политики, но сейчас это далеко не так», — добавил Носов.