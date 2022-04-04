Носов: то, что сейчас происходит по отношению к России, — за гранью добра и зла

Короткая ссылка
Двукратный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов отреагировал на ситуацию с украинским флагом в матче Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом» (98:103 ОТ).
Носов: то, что сейчас происходит по отношению к России, — за гранью добра и зла
  • Gettyimages.ru

«То, что происходит сейчас по отношению к России, — за гранью добра и зла. Никто не хочет слышать наши аргументы. Мы всю жизнь играли с «Жальгирисом» в баскетбол. Я 100 раз приезжал в Литву, а они к нам. Получались жёсткие отличные матчи, но при этом они являлись прекрасными спортсменами. А во времена СССР никакого разделения вообще не существовало. Мы все были одним народом. Помню, как в 1984-м, когда мне было 16 лет, с удивлением узнал, что Арвидас Сабонис, оказывается, литовец. Мы все жили в одной стране и являлись советскими людьми», — заявил Носов в интервью RT.

Напомним, что игра состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баннер в цветах украинского флага держали баскетболисты «Жальгириса» и судьи. Игроки «Црвены Звезды» не стали этого делать.

Ранее Журова прокомментировала отказ игроков игроков «Црвены Звезды» держать украинский флаг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить