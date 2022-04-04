Носов: то, что сейчас происходит по отношению к России, — за гранью добра и зла

Двукратный призёр чемпионата мира по баскетболу Виталий Носов отреагировал на ситуацию с украинским флагом в матче Евролиги между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом» (98:103 ОТ).

«То, что происходит сейчас по отношению к России, — за гранью добра и зла. Никто не хочет слышать наши аргументы. Мы всю жизнь играли с «Жальгирисом» в баскетбол. Я 100 раз приезжал в Литву, а они к нам. Получались жёсткие отличные матчи, но при этом они являлись прекрасными спортсменами. А во времена СССР никакого разделения вообще не существовало. Мы все были одним народом. Помню, как в 1984-м, когда мне было 16 лет, с удивлением узнал, что Арвидас Сабонис, оказывается, литовец. Мы все жили в одной стране и являлись советскими людьми», — заявил Носов в интервью RT.

Напомним, что игра состоялась 3 апреля в Каунасе. Перед матчем баннер в цветах украинского флага держали баскетболисты «Жальгириса» и судьи. Игроки «Црвены Звезды» не стали этого делать.

Ранее Журова прокомментировала отказ игроков игроков «Црвены Звезды» держать украинский флаг.