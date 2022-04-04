Носов: Шарунаса для меня не существует после слов об отстранении российских команд от Евролиги

Двукратный призёр чемпионатов мира по баскетболу Виталий Носов отреагировал на слова главного тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса, который заявил, что российские команды нужно отстранить от участия в Евролиге и в следующем сезоне.

«Шарунас Ясикявичюс жёстко высказался о России и сказал, что не хочет видеть отечественные клубы в Евролиге. После этих слов его для меня не существует. Сербы же всегда будут выступать за Россию. И огромная благодарность игрокам «Црвены Звезды», что не пошли на поводу у «замечательных» организаторов. В любом случае баскетболистов политика касаться не должна. Они не отвечают за принимаемые властями стран решения. Все знают, что спорт должен находиться вне политики, но сейчас это далеко не так, и люди от этого страдают», — заявил Носов в интервью RT.

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