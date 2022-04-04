Носов: Шарунаса для меня не существует после слов об отстранении российских команд от Евролиги

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Двукратный призёр чемпионатов мира по баскетболу Виталий Носов отреагировал на слова главного тренера «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса, который заявил, что российские команды нужно отстранить от участия в Евролиге и в следующем сезоне.
Носов: Шарунаса для меня не существует после слов об отстранении российских команд от Евролиги
  • AP

«Шарунас Ясикявичюс жёстко высказался о России и сказал, что не хочет видеть отечественные клубы в Евролиге. После этих слов его для меня не существует. Сербы же всегда будут выступать за Россию. И огромная благодарность игрокам «Црвены Звезды», что не пошли на поводу у «замечательных» организаторов. В любом случае баскетболистов политика касаться не должна. Они не отвечают за принимаемые властями стран решения. Все знают, что спорт должен находиться вне политики, но сейчас это далеко не так, и люди от этого страдают», — заявил Носов в интервью RT.

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