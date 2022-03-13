«Россияне получат больше шансов»: Тараканов об отъезде легионеров и его влиянии на отечественный баскетбол

Массовый исход легионеров может пойти на пользу российским баскетболистам, заявил в интервью RT олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов. По его словам, в сложившихся условиях молодые отечественные спортсмены могут получить больше игровой практики и возможностей проявить себя. Эксперт также ответил на вопрос, почему многие иностранцы остаются в России, несмотря на сложную ситуацию в мире, и оценил решение некоторых клубов укреплять состав за счёт привлечения игроков из-за рубежа и ветеранов баскетбола.

Ситуация на Украине привела к введению ряда санкций в отношении российского спорта и отъезду из страны многих иностранных спортсменов. Не избежал этой участи и баскетбол. Отечественные клубы были отстранены от еврокубков, национальная команда лишилась возможности выступать на международной арене, а многие сильные легионеры разорвали действующие контракты и отправились в другие европейские страны. Тот же ЦСКА покинули Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис, Йоханнес Фойгтман, Джоэл Боломбой и Дэниэл Хэкетт, серьёзные потери понесли и другие лидеры Единой лиги ВТБ — УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Парма» и другие.

Всё это заставило российские клубы в спешном порядке латать дыры в составе. Многие приняли решение довериться воспитанникам своих академий, другие сделали ставку на опытных баскетболистов и иностранцев, готовых продолжать карьеру в России, несмотря на непростые обстоятельства. Например, «Зенит» укрепил команду ветеранами российского баскетбола Сергеем Моней, Виталием Фридзоном и Егором Вяльцевым, а также подписал соглашение с американцем Аароном Карвером, ранее выступавшим в студенческой лиге NCAA, словенском клубе «Хопси Ползела» и «Новосибирске». А ЦСКА усилился защитником «Енисея» Каспером Уэйром.

RT решил пообщаться о сложившейся ситуации с олимпийским чемпионом Сеула, известным агентом и экспертом Сергеем Таракановым. Чемпион мира 1982 года ответил, почему легионеры были вынуждены покинуть российские клубы, кого он считает оптимальной заменой для иностранных баскетболистов и может ли сложившая ситуация пойти на пользу отечественному баскетболу.

«Сейчас подписание соглашений с легионерами выглядит как-то кисло»

— Многие российские клубы лишились своих иностранных игроков, но в том же УНИКСе ещё числятся несколько легионеров, включая Марио Хезонью и О Джей Мэйо. Почему они решили не следовать примеру коллег?

— Это легко объяснимо — баскетболисты хотят сохранить свои деньги. Видимо, их государства не оказывают на них такого же серьёзного давления, поэтому эти спортсмены могут позволить себе не идти в одном ряду с остальными. Как ни странно, среди них есть и американцы. Наверняка им советуют покинуть Россию, но существует определённая свобода выбора. Естественно, многие хотят доработать до конца контракты на сезон.

— При этом «Зенит» каким-то образом подписал контракт с американским форвардом Аароном Карвером. О чём это говорит?

— Из-за санкций в отношении российского баскетбола отечественные команды потеряли возможность выступать в еврокубках, поэтому их главная задача — громко хлопнуть дверью в Единой лиге ВТБ. Для игроков уровня Карвера — это шанс заявить о себе в Европе. Зачастую американцы не совсем представляют себе, что ждёт их в европейских чемпионатах, не до конца осознают уровень турнира, конкуренции.

Лично я не понимаю, зачем сейчас российским клубам подписывать иностранцев. Очень неприятно, что в оставшейся части сезона многое будет зависеть от того, кому удалось сохранить в составе больше легионеров. Если всё так сложилось, то пусть играют те, кто есть. Ведь в этом случае больше шансов проявить себя получат россияне.

— Такое впечатление, что из-за ухода легионеров больше других пострадали «Парма» и ЦСКА — сильнейший баскетбольный клуб России. С чем это связано?

— Да, в составе армейцев осталось немного иностранцев: Уилл Клайберн и Никола Милутинов. И в случае с первым ситуация выглядит парадоксальной. США — главный антагонист России, однако некоторые американцы отказываются уезжать. И это сложно объяснить. Что касается его одноклубника, то здесь всё предельно понятно. Он является выходцем из более дружественной страны — Сербии, поэтому на родине на него не оказывается такого давления, как на других.

Например, совершенно ясно, что литовские баскетболисты не могли остаться в Единой лиге ВТБ. Учитывая общий градус напряжённости в отношениях с Россией, их бы заклевали дома. То же относится и к представителям многих других стран, также принявших решение разорвать контракты с отечественными клубами.

— На ваш взгляд, сами баскетболисты хотели остаться в России?

— Безусловно, большинство из них не хотели покидать страну. Но, даже если бы инициатива исходила именно от них, нежелание терять деньги могло стать важным фактором. В этом случае разрыв контракта происходит по инициативе самих игроков. Ясно, что в таком случае им не заплатят за остаток сезона, кроме того, могут быть применены штрафные санкции. Однако в этой ситуации влияние общественности на родине оказывается выше материальных благ.

— Пока команды по-разному выходят из ситуации. Кто-то поднимает игроков из молодёжки, тот же «Зенит» подписывает ветеранов. На ваш взгляд, в результате исхода легионеров лига омолодится или, наоборот, больше времени будут получать возрастные баскетболисты?

— Многие из наших клубов громко заявляют о своих академиях. В нынешних условиях это отличный повод подтвердить слова делом. Это тот самый форс-мажор, который должен заставить команды предоставлять хоть маленький, но шанс молодым воспитанникам. На мой взгляд, это очевидно. Как мы видим, некоторые будут придерживаться другого мнения и следовать по пути «Зенита». Но я считаю, что сейчас подписание соглашений с легионерами выглядит как-то кисло.

Сложно понять, насколько оправданно приглашение иностранцев в принципе. Допустим, после отъезда некоторых из них освободились определённые средства в платёжной ведомости. Но как решать вопросы с зарплатой с учётом нынешней ситуации на валютном рынке, невозможности совершать денежные переводы за границу. Как минимум в этом кроется множество подводных камней. Возможно, зарубежные баскетболисты не до конца понимают, с какими трудностями им предстоит столкнуться здесь. Надеюсь, им не просто рассказали про золотые горы, а в деталях объяснили, как именно обстоят дела.

— Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Бранко Максимович заявлял, что нынешняя ситуация — отличный шанс для молодых россиян проявить себя. Вы согласны, что в этих условиях они смогут прогрессировать быстрее, чем рядом с сильными легионерами?

— Всегда придерживаюсь точки зрения, что в России достаточно много талантов. Но им недостаёт как игровой практики, так и возможности брать игру на себя, исполнять ключевые броски в решающие моменты встреч. Хочу надеяться, что в отсутствие сильных легионеров у отечественных баскетболистов будет больше шансов проявить себя. Ведь для того, чтобы добиться прогресса, необходимо не только усиленно тренироваться, но и регулярно выходить на паркет.

— Следовательно, вы полагаете, что массовый исход легионеров может оказать положительное влияние на развитие российского баскетбола, который переживает не лучшие времена?

— Сложно добиться этого, когда и клубы, и сборная России не имеют возможности выступать на международной арене. Но если мы говорим о самих баскетболистах, то им это вполне может пойти на пользу.